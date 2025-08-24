Ginnastica ritmica, Mondiali Rio de Janeiro: Sofia Raffaeli medaglia d’oro al cerchio e bronzo alla palla

RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Sofia Raffaeli brilla sempre di più ai Mondiali di ginnastica ritmica. Dopo il bronzo conquistato nell’All Around, nell’ultima giornata della kermesse iridata, in scena a Rio de Janeiro, l’azzurra, agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha vinto la medaglia d’oro nel cerchio. Raffaeli, con il punteggio di 30.650, ha preceduto la bulgara Stiliana Nikolova, argento, e la tedesca Anastasia Simakova, bronzo.

Dopo l’oro conquistato nel cerchio l’azzurra ha vinto il bronzo alla palla nella rassegna iridata in scena a Rio de Janeiro. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato in questa seconda finale di giornata ha collezionato 28.750 punti. Davanti a lei la tedesca Darja Varfolomeev, d’oro con 29.850, e la statunitense Rin Keys, d’argento con 29.050. Sesto posto per l’altra azzurra, Tara Dragas con 28.050. A ruota Raffaeli sarà in gara pure nella finale alle clavette; mentre Dragas sarà in scena nell’ultimo atto al nastro.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

