Giffoni Film Festival, cos’è indispensabile per gli adolescenti?

SALERNO (ITALPRESS) - È ufficialmente iniziato il Giffoni Film Festival, il festival del cinema per i ragazzi. Più di cinquemila adolescenti, provenienti da tutto il mondo incontreranno personaggi del mondo dello spettacolo, guarderanno film in anteprima e giudicheranno quelli in concorso. Il tema di quest’anno è “Indispensabili”. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha chiesto ai coetanei che cos’è indispensabile per loro. mgg/gsl