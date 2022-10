PORDENONE (ITALPRESS) – “La musica sacra è un capitolo

fondamentale che comprende alcuni secoli della nostra storia

della musica in genere. Questo lo si deve alla Chiesa cattolica,

come le si deve gran parte di un patrimonio culturale che nei

secoli bui si è preservato. Se non ci fossero state le

committenze, come avvenuto per altri artisti, anche ai grandi

compositori oggi la storia musicale sarebbe molto più povera.

Anche quest’anno l’importante Festival di musica sacra ripropone

la tradizione, ma nel contempo sa guardare al futuro”. L’ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Tiziana

Gibelli intervenuta questa mattina alla presentazione della

31esima edizione del Festival internazionale di Musica sacra

diretta dai maestri Franco Calabretto e Eddi De Nadai. Il

Festival è promosso da Presenza e Cultura, Centro Iniziative

Culturali Pordenone e Centro culturale Casa dello Studente

Antonio Zanussi Pordenone, in collaborazione con ministero della

Cultura, l’Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia

Giulia e con Promoturismo Fvg, Comune di Pordenone e Fondazione

Friuli.

“E’ significativo e particolarmente importante – ha aggiunto

l’assessore – che nel Festival vengano valorizzate anche

produzioni regionali che sono di assoluta eccellenza. E questo

non è provincialismo, saremmo provinciali se guardassimo solo

fuori magari trascurando produzioni locali di altissimo livello.

Un’occasione in più di un’offerta culturale di qualità. In un

momento in cui, per la situazione che stiamo attraversando, vi è

un disperato bisogno di cultura e di condividere eventi pubblici

culturali”. Rispetto al tema delle difficoltà anche del mondo

dell’associazionismo culturale davanti alla crisi energetica,

l’assessore – a margine della presentazione del Festival – ha

annunciato: “sono confidente che nella prossima legge

Finanziaria, esattamente come è successo per la pandemia, nei

capitoli degli interventi a favore delle imprese verranno

inserite anche le imprese culturali e creative. Il nostro sistema

culturale – ha evidenziato l’esponente della Giunta – è fatto di

piccole imprese, quasi sempre solide anche finanziariamente.

Perciò credo che, anche grazie al sostegno che confido la Regione

potrà dare sul caro-bollette così come già ha fatto per i

problemi causati dalla pandemia, riusciremo a superare anche

questa nuova crisi”.

Sedici appuntamenti – dal 27 ottobre al 16 dicembre – per

l’edizione numero 31 del Festival internazionale di musica sacra

che indaga in musica la portata storica del “Filius”. Un’edizione

all’insegna delle prime esecuzioni (sono ben 5 le opere

commissionate a compositori contemporanei) a cominciare da quella

del “Credo” di Mario Pagatto proposto accanto alla prima

esecuzione in tempi moderni di un settecentesco “Dixit Dominus”

di Galuppi, concerto inaugurale con tre cori pordenonese e

l’Orchestra San Marco. E intorno al “Filius” si spazierà dalle

scritture settecentesche di Hayden, accostate ai testi di

Saramago selezionati e letti da Sandro Cappelletto, alle

contemporaneità con le Sieben Worte di Sofia Gubaidulina. Prima

esecuzione anche per la commissione alla giovane compositrice

friulana Marianna Acito, che sarà eseguita anche a Vilnius

(Lituania).

Con la manifestazione di quest’anno il Festival conclude il

progetto triennale sul tema “Trinitas. Trinità dell’umano”.

Inserito stabilmente nel circuito Italiafestival – la rete

nazionale Agis dei più importanti festival italiani – l’evento

internazionale prevede sedici appuntamenti, in diverse città del

Friuli Venezia Giulia, scandito da molte prime esecuzioni

assolute e da collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali

come Ravenna Festival.

L’inaugurazione del festival, giovedì 27 ottobre del duomo

concattedrale di San Marco a Pordenone, è dunque affidata al

concerto Dixit Dominus in cui il nuovo e l’antico dialogano

all’interno di un progetto originale: si esibiranno l’Orchestra

San Marco e i Cori Città di Pordenone, Spengenberg, Primo Vere,

con Eleonora Benetti soprano, Francesca Gerbasi mezzosoprano,

Alberto Ambrogiani tenore, Francesco Basso basso, per la

direzione di Davide Pitis. A concludere il Festival, sabato 17 dicembre, un gioiello del

primo Novecento italiano, la Lauda per la Natività del Signore di

Respighi con l’Ensemble vocale Ottava Nota e l’Ensemble

strumentale Ad Maiora (Alessandro Arnoldo direttore, musiche di

Respighi e di Loro) che suggella un altro importante partenariato

con il Festival di Musica Sacra di Trento e Bolzano.

foto: ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia

