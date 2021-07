TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Per la delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Cons) giornata intensa in preparazione della sfilata all’Olympic Stadium di Tokyo nella cerimonia di apertura dei Giochi della 32a Olimpiade. Il presidente del Cons, Gian Primo Giardi, è stato al Villaggio Olimpico per incontrare il capo missione Federico Valentini e tutta la delegazione, oltre a realizzare la foto di rito della spedizione in Giappone. L’incontro cordiale in un clima sereno è servito per rafforzare l’unità d’intenti che vuole la delegazione determinata a onorare al meglio i colori biancazzurri portando in alto il vessillo della Repubblica di San Marino. Il presidente Giardi ha condiviso momenti significativi e sentiti dagli atleti e da tutti i componenti della delegazione che hanno raccolto l’invito a sentire tutto l’onore, l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare la Repubblica di San Marino nella massima competizione sportiva. Il presidente Giardi, che in mattinata si era recato presso l’Ambasciata di San Marino in Giappone, seguirà domani il programma istituzionale dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, con il Segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini. Sabato la delegazione istituzionale e il presidente Giardi saranno al Budokan per le gare di judo e quindi al Kokugikan per il pugilato, mentre nel pomeriggio assisteranno all’Urban Sports Park alle gare di basket 3×3 Russian Olympic Committee (ROC)-Cina e Serbia-Olanda, per poi raggiungere l’Ariake Tennis Park per seguire il tennis.

