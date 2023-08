RIMINI (ITALPRESS) – “La digitalizzazione e le tecnologie applicate porteranno un vantaggio all’agricoltore e, di conseguenza, ai consumatori”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, durante l’incontro “Food security e sostenibilità: cooperare per crescere”, nel corso del Meeting di Rimini. “I cittadini del mondo aumentano – saranno 10 miliardi da qui ai prossimi 20 anni – ed evidentemente dovremo produrre di più, soprattutto in termini di generi alimentari”, ma “mantenendo le risorse naturali e tenendo conto degli effetti del cambiamento climatico. Qualcosa che sa di sfida dell’impossibile”, spiega. “Come Confagricoltura, riteniamo che il grosso passerà attraverso la digitalizzazione dell’agricoltura: se dobbiamo produrre di più e preservare le risorse naturali, lo possiamo fare mettendo a sistema quella mole di dati che oggi gli agricoltori producono”: in questo modo, anche con “l’utilizzo dei migliori strumenti che la tecnologia offre, si potrà diminuire l’utilizzo di acqua, dei prodotti fitosanitari, dei fertilizzanti e delle macchine (e questo significa un minor utilizzo anche di gasolio)”.

