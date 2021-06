Giansanti: “Agricoltura chiave per l’inclusione sociale”

"Crediamo e investiamo da tempo nell'agricoltura sociale come modello di attività aperta non solo agli imprenditori agricoli professionali, ma anche a chi, attraverso l'agricoltura, è impegnato ad avviare modelli di sviluppo sostenibili e anche innovativi”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti , in occasione della presentazione del nuovo bando “Agro-social: Seminiamo Valore” con JTI Italia. mpe/sat/gtr