Giani “Tributo al Papa dovuto alla sua azione e ai suoi principi”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Roma, l’Italia, il mondo è qui in Piazza San Pietro in attesa. L’attesa dell’ultimo saluto a Papa Francesco, il Papa che ha segnato la storia dell’umanità, la sua aspirazione, il suo sentimento verso la pace sulla quale non si è risparmiato in nessuna iniziativa che si riguardasse Gaza o riguardasse la guerra in Ucraina. L’uomo è sempre vicino agli ultimi, attento a ogni espressione e gesto di solidarietà, di aperta vicinanza alle persone fragili, alle persone bisognose, alle persone che in qualche modo fossero emarginate, ma che lui li metteva al centro dell’azione della chiesa e dell’azione civile dei singoli stati laddove questo trovava orecchie in grado di ascoltare. L’uomo che ha segnato l’avvento francese, l’umanità di un ruolo, quello del Papa, che ha avvicinato tutti cattolici e non cattolici, e oggi siamo a rendere il dovuto tributo a quello che è il suo significato sulla terra e il significato che con i suoi valori, i suoi principi, la sua azione lascerà guardando con speranza al futuro”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che oggi sta partecipando a Roma al funerale di Papa Francesco, deceduto lunedì scorso.

