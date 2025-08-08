Giani “Sentiti Schlein e Conte, ricandidatura sofferta ma ancor più bella”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Una mia ricandidatura a governatore sofferta? È vero, ma quando le cose sono sofferte sono anche più belle. Senti di aver raggiunto un obiettivo che in questo caso mi ha trasmesso il calore e la partecipazione emotiva di tante persone. Questo è impagabile”.

Lo ha detto ai microfoni della Tgr Rai-Toscana Eugenio Giani. “Le tre questioni fondamentali” durante la campagna elettorale saranno “la sanità, il lavoro e la scuola. Pensate alle iniziative degli asili nido gratis o a quella dei libri gratis”, ha concluso Giani.

Con il M5s “ci metteremo intorno a un tavolo e discuteremo dei temi. Io sono convinto che se accordiamo tempi, modi e caratteristiche possiamo trovare davvero un’intesa su tutte le questioni più importanti che riguardano Toscana”, dice ancora Giani a chi gli ha chiesto se dopo l’ufficializzazione della sua ricandidatura a governatore della Toscana da parte del Pd, si riuscirà a trovare un accordo affinchè il M5s entri a far parte della coalizione che lo sosterrà alle prossime elezioni regionali.

“Quello che è importante è che viene fuori la Toscana, una Toscana che riesce a trovare un’intesa politica nel cosiddetto campo largo che sotto questo aspetto si manifesta la più forte delle regioni in Italia in cui questa indicazione programmatica e di rapporto fra le forze politiche si esplica” ha concluso Giani.

Con la segretaria del Elly Schlein “ci siamo sentiti, c’è entusiasmo reciproco. Nego che vi siano dei rapporti di diffidenza, tutt’altro”, rispondendo se abbia sentito nelle scorse ore la segretaria del Pd dopo l’ufficializzazione della sua ricandidatura a governatore da parte del Pd.

“In queste settimane” con Schlein c’è stata “molta complicità nel vivere questo percorso e sono molto contento che il percorso fatto per arrivare a questa alleanza e questa chiarezza, anche di vedute, possa giovare anche a lei, alla sua immagine, al suo suo profilo di leader nazionale che lei sta sempre più costruendo” ha aggiunto Giani che ha fatto sapere anche di aver sentito ieri sera il leader M5s Giuseppe Conte.

“È stata una telefonata molto cordiale e animata da senso di rispetto reciproco, che mi fa giustizia anche magari del modo con cui i giornali hanno riportato una diffidenza che potrebbe esserci fra di noi. Dopo quel voto, legittimo, fra gli iscritti, anche da un punto di vista umano il rapporto con il Movimento 5 stelle può trovare degli agganci molto solidi” ha concluso Giani.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)