Giani “Otto persone coinvolte nel crollo, ancora tre sotto le macerie”

FIRENZE (ITALPRESS) - “Le persone coinvolte allo stato attuale delle cose sono otto, di queste tre sono state estratte ancora vigili e presenti in codice giallo, due sono state mandate all’ospedale di Torregalli ed una a Careggi. Le notizie che arrivano dagli ospedali mi fanno valutare con ottimismo la loro situazioni, ben più problematica è la situazione per altre due persone estratte. Non possiamo ancora parlare di vittime accertate, è accaduto da troppo poco tempo. Ci sono ancora tre persone sotto le macerie che al momento non danno segni”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al termine di un suo sopralluogo sul luogo dove è accaduto questa mattina un'incidente all'interno di un cantiere in via Mariti a Firenze. xb8/tvi/gtr