FIRENZE (ITALPRESS) – “La Toscana non deve avere solo un sistema infrastrutturale adeguato ma deve essere più connessa. Entro la fine di questa legislatura tutti i 60 comuni che ancora non hanno rete verranno raggiunti dalla banda larga”. Lo ha annunciato il governatore Eugenio Giani nella sua informativa al Consiglio sul Piano di Sviluppo regionale. “Bisogna utilizzare poi il made in Tuscany nel campo alimentare e a tutti i prodotti della nostra terra”.

