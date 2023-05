MILANO (ITALPRESS) – “Il mio pensiero va alle donne e agli uomini che giorno dopo giorno, con il loro lavoro e con molti sacrifici, costruiscono il loro futuro e quello delle loro famiglie.

A quanti trovano nel lavoro la dignità sociale e realizzano i propri sogni. A quanti, purtroppo, hanno perso la vita sul lavoro e per il lavoro. A chi il lavoro lo ha perso o non l’ha mai avuto”. Lo ha detto Kamel Ghribi, vice presidente del Gruppo San Donato e presidente di GKSD Investment Holding, in occasione del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori.

Ghribi ha rivolto il suo pensiero anche “ai tanti giovani esclusi dal mondo del lavoro che emigrano lasciando la casa e la famiglia alla ricerca di un futuro migliore, nella speranza di un riscatto personale e sociale. Sappiamo che le loro ansie e le loro speranze – prosegue – possono diventare energia viva per il nostro futuro e per questo non dobbiamo e non possiamo escluderli dalla società. Occorre che in tutto il mondo ci sia piena consapevolezza che la vera priorità per i governanti è la tutela del lavoro e la creazione delle condizioni per dare maggiori opportunità di lavoro per i giovani”. Per Kamel Ghribi “bisogna farsi trovare preparati dai cambiamenti che l’intelligenza artificiale porterà in futuro, cambieranno le necessità e le competenze nel mondo del lavoro, per questo dobbiamo pensare ad un sistema scolastico moderno e pronto a raccogliere la sfida dei nuovi mestieri”. Poi un “invito ai giovani: cercate fin da ragazzi la vostra vocazione e di realizzare, poi, da adulti, quel che avete sognato da giovani. Così potrete fare della vostra passione il vostro lavoro e rendere la vostra vita qualcosa di cui andare fieri e orgogliosi. Infine – conclude -, un pensiero e un ringraziamento doveroso e particolarmente sentito alle lavoratrici e ai lavoratori della grande famiglia del Gruppo San Donato che ogni giorno, con il loro impegno e con la loro professionalità, si prendono cura di quanti affidano a noi la propria vita”.

