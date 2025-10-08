Ghezzi “Sempre più strumenti innovativi a vantaggio delle imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - "Grazie all'utilizzo sempre più importante delle tecnologie, l'Intelligenza artificiale su tutte, siamo in grado di dialogare con le imprese in maniera completamente diversa: siamo riusciti a portare all'impresa, direttamente sullo smartphone, tutte le sue informazioni". Lo ha detto il direttore generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi, in occasione della presentazione di “Camera del futuro”, progetto pluriennale di trasformazione digitale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. fsc/mca2/gtr