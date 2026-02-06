Ghali presenta a sorpresa il brano “Basta”

MILANO (ITALPRESS) – A sorpresa, Ghali questa notte ha pubblicato “Basta”, uno dei brani spoilerati lo scorso settembre al Gran Teatro a Fiera Milano Live. L’ha fatto usando la sua cifra più riconoscibile: l’urgenza.

Un pezzo costruito come un flusso continuo, in cui la ripetizione ossessiva del titolo diventa mantra e insieme grido di saturazione: “Basta”.

“Basta” è molto più di una parola: è reazione, punto di rottura, il segnale che il linguaggio non basta più a contenere quello che succede. L’assenza della copertina di “Basta” riflette un’uscita maturata all’ultimo e senza preavviso, lasciando spazio solo al messaggio e all’impatto immediato della musica.

