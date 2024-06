ROMA (ITALPRESS) – La Germania spera di recuperare Antonio Rudiger. Il centrale di proprietà del Real Madrid aveva accusato un problema muscolare contro la Svizzera, ma già oggi è tornato in campo per lavorare con la squadra. La nazionale del ct Nagelsmann, che domani sfiderà la Danimarca negli ottavi di finale degli Europei, sta facendo di tutto per riavere l’ex Roma a disposizione, considerata anche la squalifica di Tah, al cui posto dovrebbe subentrare Schlotterbeck. Qualora Rudiger non dovesse essere disponibile, ci potrebbe essere spazio per Anton.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

