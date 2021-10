PALERMO (ITALPRESS) – E’ la Germania la prima nazionale a staccare il biglietto per il Qatar. I tedeschi vincono 4-0 a Skopje, vendicando la clamorosa sconfitta dello scorso marzo a Duisburg, e si assicurano aritmeticamente il primo posto nel girone J di qualificazione mondiale grazie anche al ko (1-0) dell’Armenia a Bucarest contro la Romania. La Mannschaft impiega 50 minuti per sbloccare la gara: ci pensa Kai Havertz, ispirato da Thomas Muller, a portare in vantaggio i suoi. A mettere il sigillo è un altro giocatore del Chelsea, Timo Werner, con due gol fra il 70′ e il 73′, mentre porta la firma di Musiala il definitivo 4-0.

Deve rinviare invece la festa il Belgio, che si sarebbe potuto qualificare nel girone E senza nemmeno scendere in campo a patto che il Galles non facesse bottino pieno in Estonia. Ma i Dragoni sono riusciti a imporsi di misura (gol di Moore al 12′), tenendo almeno sulla carta il discorso ancora aperto.

