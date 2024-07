BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “29 settembre 2023, squilla il telefono. Mi chiama Julian Nagelsmann. Richiesta: ritorno in nazionale. Primo pensiero nella mia testa: non sono stupido. Primo pensiero nel mio cuore: Sì. E il cuore ha deciso. Primo pensiero stamattina, 6 luglio 2024: sono felice di averlo fatto, nonostante la tristezza e il vuoto che ho sentito al triplice fischio”. Toni Kroos lascia senza rimpianti. Ieri, contro la Spagna, il centrocampista tedesco ha giocato la sua ultima partita: nei mesi scorsi aveva infatti comunicato di voler smettere a Europeo finito, chiudendo una carriera incredibile e piena di successi fra Bayern, Real e Germania anche se è mancato l’ultimo acuto. “Ho sempre visto in questa squadra più di quello che aveva dimostrato negli ultimi anni ma non mi aspettavo che in così poco tempo fosse possibile avere una chance realmente concreta di vincere gli Europei ed essere ancora una volta al livello dei migliori. Ecco perchè sono molto orgoglioso di quello che ha fatto questa squadra! E dovrebbe esserlo di nuovo tutta la Germania”. Kroos ringrazia i tifosi per come sono stati vicini alla nazionale e chiede di non smettere: “Il percorso di questa squadra continua. Ed è di grande aiuto il sostegno nei momenti difficili. Perchè una cosa ve la posso assicurare: questo è un gruppo di grandi persone che fanno tutto il possibile per avere successo”. Da Kroos anche le scuse a Pedri, per l’intervento che ha costretto il centrocampista spagnolo a uscire dal campo dopo pochi minuti: “Non era mia intenzione farti male. Ti auguro una pronta guarigione. Sei un grande giocatore”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

