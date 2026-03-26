Germania: CEO Audi, innovazione e partnership della Cina guidano crescita futura

Germania: CEO Audi, innovazione e partnership della Cina guidano crescita futura

La Cina resta un focus centrale per Audi, mentre la casa automobilistica tedesca accelera la produzione di veicoli elettrici (EV) e rafforza le partnership locali, ha affermato Gernot Doellner, amministratore delegato globale di Audi, sottolineando il rapido progresso tecnologico della Cina e il potenziale del suo mercato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)