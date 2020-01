La geolocalizzazione del telefono è un’attività che permette di poter rintracciare il proprio smartphone in modo semplice e gratuito. Una utilità evidentemente non sottovalutabile, soprattutto per quelle persone che temono di perdere il cellulare, e desiderano poterlo recuperare in tempi rapidi.

Ebbene, per tutti costoro c’è una buona notizia: gratuitamente, e con pochi passaggi, è infatti possibile geolocalizzare il telefono e, dunque, recuperare il possesso dello smartphone senza accumulare patemi d’animo.

Cerchiamo allora di capire come si può fare, occupandoci di iPhone e Android separatamente.

Come geolocalizzare un iPhone

Se hai in mente di geolocalizzare l’iPhone, sappi che la strada più semplice è quella di utilizzare il servizio Trova il mio iPhone, che viene offerto gratuitamente dalla stessa Apple. In questo modo potrai localizzare facilmente il tuo dispositivo, facendogli emettere un suono o inviando un messaggio (o anche cancellando i dati nella sua memoria) con un solo comando. Naturalmente, questa funzione è possibile solamente se il telefono è acceso, e se ha una connessione Internet a cui potersi poggiare.

Per poter usufruire di tale opzione, prendi il tuo iPhone e recati nelle impostazioni, selezionando poi il proprio account, andando su iCloud e Trova il mio iPhone, e mettere la spunta su ON.

Così facendo, se vuoi localizzare l’iPhone da computer, non devi far altro che andare sul sito internet di iCloud, eseguire l’accesso con i dati del tuo ID Apple e poi cliccare Trova iPhone, che compare sullo schermo. Dopo qualche secondo di tempo verrà visualizzata una mappa che indicherà la posizione geografica in cui si trova il tuo telefono.

Potrai così comandarlo a distanza. Per esempio, potrai fargli emettere un suono, oppure attivare la modalità smarrito, che blocca il telefono e mostra un messaggio sul display in modo da fornire informazioni a chi dovesse ritrovarlo. Puoi anche inizializzarlo, ovvero cancellare tutte le informazioni che sono memorizzate al suo interno.

Come geolocalizzare un Android

Se invece vuoi geolocalizzare un Android, puoi sfruttare un altro servizio di localizzazione che viene offerto gratuitamente da Google.

Per poterlo usare, devi innanzitutto attivare la localizzazione remota sul tuo smartphone aprendo l’app Impostazioni di Google su Android, e selezionare Sicurezza dal menu che si apre. Quindi, metti il segno di spunta accanto a Localizza questo dispositivo da remoto e Consenti blocco da remoto e resetta.

Ricorda che affinché la funzionalità possa essere usufruita correttamente, deve essere attivo anche il GPS. Pertanto, devi anche recarti nelle Impostazioni di Android, selezionare la voce Geolocalizzazione dalla schermata che ti si aprirà davanti, e poi spostare su Attivato la levetta che si trova in alto a destra.

Fatto ciò, se vuoi localizzare il tuo telefono, devi andare sul sito internet “Gestione Dispositivi Android” e autenticarti con il tuo account Google. Evidentemente, per poter usufruire di questo servizio, l’account con il quale ti identificherai dovrà essere anche quello che a cui è associato lo smartphone da localizzare.

In pochi secondi comparirà la mappa di Google Maps, con la localizzazione del telefono.

Potrai altresì comandare il telefono a distanza. Cliccando sul pulsante “Fai squillare”, come intuibile, lo farai squillare ininterrottamente per cinque minuti. Potrai inoltre cliccare sul pulsante Blocca, per bloccare il dispositivo con un codice di sicurezza. Infine, potrai cliccare su Cancella per poter eliminare dal dispositivo le foto, la musica, le app e le impostazioni memorizzate. Attenzione, però: cancellando i dati dalla memoria del telefono, perderai la possibilità di rintracciare il dispositivo da remoto. Dunque, ti consigliamo di ricorrere a questo stratagemma solamente come ultima opportunità di azione.

Infine, non tutti sanno che puoi anche collegarti a Google dal tuo browser e digitare i termini “trova telefono”. Quel che vedrai, se sei collegato al motore di ricerca con lo stesso account Google che è configurato sullo smartphone, è proprio la posizione geografica del tuo cellulare.

Ti segnaliamo altresì che negli store dei rispettivi sistemi operativi troverai certamente altre app gratuite per ottenere gli stessi scopi, ma riteniamo comunque che le funzioni “ufficiali” ti saranno sufficienti!