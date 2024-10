GENOVA (ITALPRESS) – Grande partecipazione all’evento Liguria EcoDigital, svoltosi ieri presso il Talent Garden Baltimora a Genova. Startup, istituzioni, imprenditori e attivisti si sono riuniti per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla transizione ecologica e digitale della Liguria. Organizzato dalla Rete EcoDigital, l’evento ha visto interventi di figure come Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete, Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore, Ornella D’Alessio, giornalista e geografa, Andrea Bàssoli, Project Manager di Fratello Sole, Chiara Ghisalberti di Campagna Amica Liguria, Manuel Urzì, Manager di Startup Geeks e membro del direttivo EcoDigital, Gianluca Sommariva, CEO di Hodlie, Chiara Antonucci, CEO di Abit, Santo Grammatico di Fratello Sole e Nicholas Luca Diddi, Co-Founder di Boccamatta. Al centro dell’incontro vi è stata la necessità di creare un’alleanza tra startup, PMI e istituzioni per accelerare il processo di transizione ecologica e digitale nella regione. Nel suo intervento, Alfonso Pecoraro Scanio ha dichiarato “Liguria EcoDigital rappresenta un importante punto di svolta. La sinergia tra istituzioni, startup e attivisti è fondamentale per creare un ecosistema dove la sostenibilità e la tecnologia si integrano. In Liguria abbiamo il talento e le competenze per affrontare le sfide della transizione ecologica, e questo evento vuole essere un trampolino di lancio per costruire un futuro che sia tanto innovativo quanto equo. L’obiettivo della Rete EcoDigital è favorire un cambiamento concreto, attraverso l’impegno dei giovani startupper, delle imprese e delle istituzioni, per una crescita che tuteli l’ambiente e allo stesso tempo crei nuove opportunità economiche”. Manuel Urzì, Dealflow Manager di Startup Geeks e membro del direttivo EcoDigital, ha aggiunto: “La Liguria ha tutte le carte in regola per diventare un hub di innovazione e sostenibilità. Per raggiungere questo obiettivo, è cruciale rafforzare il dialogo tra tutti gli attori dell’ecosistema, dalle startup alle PMI, fino alle istituzioni, affinchè si possa cogliere appieno il potenziale di questa regione “. Durante l’evento, si sono susseguite testimonianze di diversi relatori, come Gianluca Sommariva CEO di Hodlie, una piattaforma avanzata che utilizza l’intelligenza artificiale per automatizzare la gestione degli investimenti in criptovalute; Chiara Antonucci, CEO di Abit, una startup che ha sviluppato un software per il mantenimento della biodiversità funzionale in agricoltura; Chiara Ghisalberti, rappresentante di Campagna Amica Liguria, ha invece parlato dell’importanza di promuovere mercati agricoli locali e sostenibili, mentre Nicholas Luca Diddi, Co-Founder di Boccamatta, startup che ha brevettato un esclusivo mortaio automatizzato, per una lavorazione di pesto tradizionale ed autentica. L’evento è stato seguito da un dibattito stimolante che ha visto il coinvolgimento attivo del pubblico e dei relatori, con l’obiettivo di costruire una rete forte e coesa tra i diversi attori dell’innovazione, promuovendo progetti concreti e favorendo nuove collaborazioni. Liguria EcoDigital si conferma dunque una tappa fondamentale per lo sviluppo di un ecosistema sostenibile e innovativo nella regione, con l’obiettivo di rendere la Liguria un modello di riferimento per la transizione ecologica e digitale.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Liguria Ecodigital