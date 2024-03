MILANO (ITALPRESS) – E’ partito da Cagliari il tour commerciale “Dritti alla Meta” di Generali, che si svilupperà in 11 tappe, con l’obiettivo di incontrare le persone della Rete di Vendita sul territorio e confrontarsi sulle principali sfide nella protezione dei clienti. Una serie di eventi presentati da Marco Oddone, Arianna Nardi e Gabriele Tedesco, rispettivamente Chief Marketing & Distribution Officer, Responsabile Marketing e Responsabile Vendite della Compagnia guidata da Giancarlo Fancel, che coinvolgeranno 2.080 Agenti, 2.386 Consulenti e 2.839 OP (organizzazione produttiva). Sono quattro i macro-temi sui quali il confronto tra la Rete e la Compagnia si svilupperà: il business Property, per la nuova sensibilità dei clienti rispetto alla protezione delle loro case, condomini e imprese anche a seguito degli eventi atmosferici; la Protezione, pilastro strategico del piano industriale che sta per concludersi, con l’evoluzione dell’offerta legata a bisogni emergenti dettati da trend demografici come la longevità; la Salute, priorità per l’82% di italiani, per puntare sull’innovazione dei servizi e l’accesso alle cure, garantito da un network di eccellenza; l’Investimento, per proteggere i progetti di medio e lungo periodo delle famiglie. Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia ha dichiarato: “La Rete è il cuore del nostro business: senza la sua consulenza, distintiva e di valore, non riusciremmo a tenere fede alla nostra ambizione che è essere Partner di Vita delle persone in ogni momento rilevante. Questo tour ha un messaggio molto chiaro “Dritti alla meta”: una metafora velica per navigare nei mesi che si separano dalla fine dell’anno nei quali agire il nostro ruolo con la massima determinazione e con la consapevolezza del percorso che abbiamo avviato nel 2022. Un percorso fatto insieme, con successo”. Dopo Cagliari, il roadshow dedicato alla Rete proseguirà a Milano, Bologna, Roma, Firenze, Padova, Napoli, Catania, Torino.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Generali