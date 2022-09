CATANZARO (ITALPRESS) – E’ disponibile sul portale della Regione Calabria, nella sezione Agricoltura, l’elenco definitivo delle aziende ammesse a beneficiare dei fondi stanziati per sostenere le imprese colpite dalle avversità atmosferiche che il 2 e 3 aprile del 2020 colpirono parte della Calabria Citra. Ne dà notizia l’assessorato regionale all’Agricoltura, al termine dell’iter istruttorio che ha portato alla verifica delle istanze trasmesse, accogliendo le domande presentate da 168 imprenditori. Escluse invece le rimanenti domande, per carenza documentale oppure perchè il danno registrato è risultato essere inferiore al 30% della produzione complessiva. “Terminato il lavoro delle commissioni di valutazione – conferma l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – si procederà ora alla definizione e liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari, risorse che, in questi momento difficili, rappresentano un sostegno importante per le aziende dei nostri territori”. Diversi i Comuni interessati: tra essi figurano Spezzano Albanese, Castrovillari, Cassano Ionio, Corigliano Rossano, Altomonte, Terranova da Sibari, Altomonte, Firmo, San Lorenzo del Vallo.

