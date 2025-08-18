Gaza, media “Hamas ha accettato la proposta di cessate il fuoco”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Hamas avrebbe accettato l’ultima proposta presentata per un cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce l’emittente Al Jazeera citando una fonte all’interno del gruppo islamista. In concomitanza con la visita in Egitto del primo ministro del Qatar, spiega l’emittente, la fonte ha precisato che Hamas ha “informato i mediatori” circa l’approvazione della loro proposta per un accordo sul cessate il fuoco a Gaza.

La proposta dei mediatori “combina una soluzione parziale e una completa con garanzie americane” e “include il rilascio dei prigionieri e un graduale ritiro israeliano”. La nuova iniziativa, secondo quanto ha riferito Al Arabiya, è stata presentata da Egitto e Qatar, alla presenza dei leader di diverse fazioni palestinesi. L’Egitto, in coordinamento con il Qatar, sta cercando secondo l’emittente di spingere verso un accordo di cessate il fuoco temporaneo di 60 giorni, durante il quale verrebbero rilasciati 10 ostaggi israeliani vivi “e diverse salme”. Dopo questa prima fase, avrebbero inizio dei negoziati “per un accordo più completo” che possa condurre alla fine delle ostilità nella Striscia.

– foto IPA Agency –

