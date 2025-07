Gattinoni acquisisce il 51% di H&A e rafforza la propria presenza nel settore eventi

MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Gattinoni annuncia l‘acquisizione del 51% della società H&A, agenzia italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi esperienziali e viaggi incentive. “L’operazione rappresenta un passo strategico che consolida il posizionamento del Gruppo nel comparto Events e ne rafforza l’espansione nel settore dei grandi eventi, ambito in costante evoluzione dove creatività, tecnologia e relazione convergono in progetti ad alto valore“, si legge in una nota.

Fondata e guidata da Giancarlo Giumelli, H&A ha chiuso il 2024 con un fatturato pari a 21 milioni di euro. “Il primo semestre 2025 ha già registrato una performance in crescita con ricavi per 14 milioni di euro, e una previsione di chiusura tra i 26 e i 29 milioni, confermando l’efficacia del modello di business – prosegue la nota -. L’agenzia si distingue per l’approccio tailor made, la componente creativa e la capacità di costruire esperienze per brand nazionali e internazionali nei settori tech, moda, automotive, finance, food & beverage”. Con oltre 900 collaboratori, headquarter a Milano e sedi operative in tutta Italia, il Gruppo Gattinoni ha chiuso il 2024 con un fatturato di 747 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente, e un EBITDA pari a 17,1 milioni di euro. È attivo nei segmenti Leisure, Business Travel ed Eventi, e si conferma una delle principali realtà italiane nel panorama del turismo organizzato e dei servizi per le imprese.

“L’acquisizione si inserisce nel piano di sviluppo della Divisione Gattinoni Events, che nel 2024 ha generato un fatturato di 64 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2023, e prevede una chiusura 2025 di 70 milioni – prosegue la nota -. La Divisione – operativa nelle aree Live Communication, Healthcare e Logistics – si è affermata nel mercato per la qualità progettuale, la personalizzazione dei servizi e l’ottimizzazione dei processi produttivi, puntando su margini sostenibili e valore per i clienti. Il reparto creativo e produzione, grazie al rafforzamento del team, negli ultimi 3 anni ha duplicato il fatturato gestendo grandi eventi B2B e B2C e vincendo diversi riconoscimenti nazionali e internazionali. Le due realtà continueranno a operare con brand, strutture e team distinti, preservando identità, autonomia e visione progettuale, in un’ottica di collaborazione virtuosa fondata su valori condivisi e visione industriale comune. L’operazione tra le due aziende porterà a un fatturato totale che sfiorerà i 100 milioni di euro”. Con l’ingresso di H&A, il Gruppo Gattinoni punta “a integrare competenze complementari e a sviluppare sinergie strategiche per presidiare nuovi segmenti, ampliare il portafoglio clienti e rafforzare il posizionamento anche su scala internazionale”.

“H&A è una delle realtà più interessanti e innovative del panorama eventi. Condividiamo la stessa attenzione alla qualità, alla centralità delle persone e alla capacità di interpretare i bisogni dei clienti – afferma Franco Gattinoni, Presidente del Gruppo Gattinoni -. Lavoreremo insieme per sviluppare nuove progettualità e affrontare con forza le sfide di un mercato in continua evoluzione, che richiede integrazione tra strategia, creatività e performance”.

“Questa partnership rappresenta un’opportunità di crescita per entrambi – sottolinea Giancarlo Giumelli, Fondatore e CEO di H&A -. Mantenendo la nostra indipendenza, potremo beneficiare di nuove sinergie, consolidare il posizionamento e affrontare nuove sfide, anche a livello internazionale. Con Gattinoni condividiamo la visione e l’ambizione di innovare costantemente nel mondo degli eventi e degli incentive”.

