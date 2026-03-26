Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato

Napoli. Iniziativa di Forza italia nell'anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi, "Valori. Piu' liberta', piu' dignita'". Nella foto: Maurizio Gasparri

ROMA (ITALPRESS) – Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato. Secondo quanto si apprende, è stata infatti convocata per questo pomeriggio, alle 16.30, l’assemblea dei senatori azzurri: all’ordine del giorno appunto le dimissioni di Gasparri e l’elezione del nuovo presidente dei senatori di Forza Italia.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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