Gasparri “Senza difesa adeguata non si può garantire spesa sociale”

FARNBOROUGH (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) - "Dobbiamo garantire la spesa sociale, la tutela dei cittadini, ma senza difesa, senza una struttura aeronautica, militare adeguata e moderna, non difenderemmo i diritti sociali, la vita e la libertà dei nostri cittadini. Dobbiamo farlo in un contesto europeo, anche in un rapporto bilaterale con il Regno Unito e abbiamo constatato la volontà del governo che sta nascendo in queste ore di migliorare il rapporto con l'Europa. Quindi, come presidente della Commissione Esteri e Difesa sono molto soddisfatto degli incontri politici. degli incontri con le imprese, della constatazione della vitalità, dell'importanza delle imprese italiane nel contesto internazionale". Lo ha detto il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, intervistato dall'Italpress a margine di una visita con una delegazione di Camera e Senato all'International Airshow, la principale fiera mondiale delle eccellenze in aviazione, che si tiene a Farnborough, in Inghilterra. f51/abr/gtr