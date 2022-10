ROMA (ITALPRESS) – Pierre Gasly sarà al fianco di Esteban Ocon a partire dalla stagione 2023 del Campionato Mondiale Fia di Formula 1. Ad annunciarlo, la BWT Alpine F1 Team. Nato a Rouen, il pilota normanno, che ha firmato un contratto pluriennale, completa la formazione 100% francese dei piloti di Alpine, il primo della serie nel Mondiale di F1 dal 1995. Il 26enne ha esordito in Formula 1 con la Scuderia Toro Rosso nel 2017, dopo aver conseguito il titolo nella GP2 Series l’anno precedente. Promosso alla Red Bull Racing, è successivamente tornato alla Scuderia Toro Rosso, con cui ha conquistato la sua prima vittoria nel Gran Premio d’Italia 2020 con i colori AlphaTauri. E’ noto al Gruppo Renault per aver vinto la Formula Renault Eurocup nel 2013, aver concluso in seconda posizione la Formula Renault 3.5 Series nel 2014 e guidato per Renault e.dams nella Formula E. “Sono contentissimo di entrare a far parte della famiglia Alpine e di aprire questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula 1 – le parole di Gasly – Guidare per un team che ha radici francesi suscita una sensazione particolare. So quali sono i punti di forza di Alpine, avendo gareggiato come suo avversario negli ultimi due anni, e i progressi e le ambizioni del team sono decisamente impressionanti. Ci tengo a ringraziare Red Bull, perchè siamo alla fine di un’avventura che ci ha accomunato per nove anni. E’ grazie alla loro fiducia e sostegno che sono diventato un pilota di Formula 1 e, negli ultimi anni, abbiamo realizzato qualcosa di speciale con la Scuderia AlphaTauri. Per il futuro – conclude – voglio dare il massimo e sfruttare tutta la mia esperienza per lottare per il podio e contribuire alla conquista dei titoli mondiali di Alpine”. “La nostra scuderia si prefigge diversi obiettivi per le prossime stagioni e credo fermamente che i nostri due piloti rispecchino perfettamente le nostre grandi ambizioni – spiega Otmar Szafnauer, Team Principal di BWT Alpine F1 Team – Spero che Pierre ed Esteban potranno, insieme, motivare il team a continuare a progredire verso questi obiettivi. Ci teniamo anche a ringraziare Red Bull per aver accettato le condizioni che hanno permesso a Pierre di compiere questo passo”.

