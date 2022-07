ROMA (ITALPRESS) – “E’ assurdo che non si voglia estrarre il gas dell’Adriatico quando la Croazia sta sfruttando tutte le riserve”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani all’Assemblea del decennale di Confimi Industria. “La scelta nucleare non deve spaventare – ha poi aggiunto – ma deve permetterci di avere una visione di politica energetica”.

“Bisogna insistere con la Banca centrale europea affinchè faccia ancora politiche espansive”, ha poi sottolineato Tajani.

“E poi – ha aggiunto – serve un Recovery, una nuova raccolta attraverso eurobond, per fare cinque cose: l’autosufficienza energetica e alimentare, la difesa europea, la ricostruzione dell’Ucraina e il tema rifugiati e immigrazione”.

– foto agenziafotogramma.it –

