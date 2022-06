Gas naturale, accordo fra Regione Basilicata, Eni e Shell

“Una Svolta epocale. Da ottobre una riduzione della spesa per il gas naturale di almeno il 50 per cento per le famiglie lucane”. Lo ha detto il governatore della Basilicata Vito Bardi nel corso della presentazione dell'accordo tra Regione Basilicata, Eni e Shell. pc/gsl