PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Arriva la prima medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Filippo Ganna vince l’argento nel ciclismo: nella cronometro individuale maschile l’azzurro è stato beffato soltanto da Remco Evenepoel di 14″, terzo l’altro belga in gara Wout Van Aert, a 25″ dal connazionale. Solito testa a testa tra i due rivali di sempre, con Ganna che ha cercato di recuperare nel tratto finale, ma il campione del mondo di specialità è perfetto, l’azzurro ha invece perso qualche secondo nella parte tecnica per poi recuperare nel finale.

“Non è la medaglia che avrei voluto, ma mi ha battuto un ciclista con la C maiuscola, un

fuoriclasse. Abbiamo lavorato tanto, il team mi ha dato la possibilità di prepararmi al meglio” ha detto l’azzurro. Si tratta della seconda medaglia olimpica in carriera, la prima su strada, per Filippo Ganna, che a Tokyo 2020 vinse l’oro nell’inseguimento a squadre su pista assieme a Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan.

Diciottesimo posto per Alberto Bettiol, l’altro azzurro in gara per la prova contro il tempo.

