Galvano “La vaccinazione antinfluenzale è importante”

PALERMO (ITALPRESS) - "La precedente campagna antinfluenzale è stata abbastanza interlocutoria, perché si usciva dalla pandemia e non si rientrava ancora nella normale attività vaccinale degli anni precedenti: questa campagna invece sarà importante, perché l'influenza ha mostrato una particolare virulenza e il rischio è tornare ai dati pre Covid che segnavano circa 8 mila decessi all'anno in Italia e 40 mila in Europa. Ci sono poi una serie di possibili complicazioni legate a ricoveri e scompensi quando l'influenza è più intensa". Così il segretario provinciale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg), Luigi Galvano, a margine dell'inaugurazione della campagna antinfluenzale, a Villa Magnisi, sede dell'Omceo di Palermo. xd8/vbo/gtr