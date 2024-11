PALERMO (ITALPRESS) – “Sono molto soddisfatto dell’approvazione della manovra quater da 500 milioni di euro e, soprattutto, del clima che ha caratterizzato questi due intensi giorni di lavori in Aula. Ringrazio il presidente della Regione Renato Schifani, per aver vissuto e condiviso, insieme all’intero Parlamento, questo importante momento di confronto diretto con tutte le forze politiche, che ha certamente contribuito all’approvazione della manovra in tempi rapidi. Ringrazio l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, che ha affrontato una difficile prova d’Aula con grande impegno e senso di responsabilità. E’ inoltre doveroso esprimere riconoscenza a tutti i parlamentari di maggioranza e di opposizione per l’eccezionale lavoro svolto durante le commissioni, le riunioni e i lavori in Aula. Sono certo che continuare su questa strada sarà molto utile per il futuro della Sicilia”. Così il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, sull’approvazione della manovra quater da 500 milioni di euro.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]