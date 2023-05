Galvagno “Mai più norme a rischio impugnativa”

"Difficilmente per il futuro questa Presidenza inserirà nei disegni di legge norme che possono essere impugnate, semplicemente per soddisfare le esigenze dei singoli deputati e dei loro territori di riferimento". Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, in occasione di un incontro con la stampa a Palazzo Reale, a Palermo, per fare un bilancio dei primi sei mesi di legislatura. xl7/vbo/gtr