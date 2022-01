NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori della State Farm Arena, gli Hawks si arrendono per 117-108 ai New York Knicks nonostante i 29 punti di Trae Young, top-scorer della serata. Tra i padroni di casa, buona prova di Danilo Gallinari: la 33enne ala di Sant’Angelo Lodigiano finisce a referto con 17 punti (più 4 rimbalzi e 2 assist) in 27 minuti di impiego. Affermazione convincente dei Brooklyn Nets, che si impongono per 120-105 sui New Orleans Pelicans grazie ai 30 punti di uno strepitoso James Harden; il quintetto della ‘Big Applè è però in ansia per un infortunio al ginocchio di Kevin Durant. Peggior sconfitta nella storia dei Los Angeles Lakers contro Denver: i Nuggets travolgono i californiani per 133-96 con 27 punti di Nah’Shon Hyland e 26 di Jeff Green. Altri risultati: Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 96-103; Washington Wizards-Portland Trail Blazers 110-115; Miami Heat-Philadelphia 76ers 98-109; Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 102-107; Boston Celtics-Chicago Bulls 114-112; San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers 101-94; Dallas Mavericks-Orlando Magic 108-92.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com