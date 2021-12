NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quinta sconfitta consecutiva in casa e momento no per Atlanta. Gli Hawks cedono alla fine e si fanno rimontare dai Rockets che si impongono per 132-126, trascinati dai 32 punti di Gordon e dai 22 punti che, dalla panchina, mette a referto Augustin. In totale Houston ne porta sette in doppia cifra con Tate e Wood che ne fanno rispettivamente 15 e 12. Poi ancora dalla panchina ne fanno 13 Martin Jr, 11 Sengun e 10 Nwaba. Gli Hawks, che chiudono in vantaggio tre parziali su quattro crollando nel quarto (25-44), puntano su Trae Young che fa registrare al suo attivo 41 punti e 9 assist, trovano la doppia doppia da 12 punti e 16 rimbalzi di Capela e portano in doppia cifra Collins che ne fa 13. Fin qui il quintetto iniziale. Danilo Gallinari gioca 27 minuti chiude con un +13 e mette a referto 12 punti così come Reddish e Williams, ma Atlanta perde ancora e la classifica ne risente.

In tutto 9 le gare giocate nella notte con Golden State che vince sul parquet dei Pacers per 102-100. Step Curry chiude con 26 punti, 6 rimbalzi e altrettanti assist e adesso è a -1 da Ray Allen nella classifica delle triple.

Quindici a testa per Green (9 rimbalzi per lui) e Wiggins, ne fa 14 Looney, mentre a Indiana non basta la doppia doppia da 30 punti e 11 rimbalzi di Domantas Sabonis.

Tra i protagonisti della notte Jayson Tatum, che con i suoi 41 punti trascina i Celtics al successo contro i Bucks (117-103), e Nikola Jokic che sfiora la tripla doppia nella vittoria dei Nuggets sui Wizards (113-107). Per il serbo 28 punti, 19 rimbalzi e 9 assist.

Vincono anche Cavaliers (105-94 sugli Heat con 23 punti e 9 rimbalzi), Raptors (124-101 su Kings), Grizzlies (126-91 sui 76ers), Mavericks (120-96 contro gli Hornets con 24 punti e 13 rimbalzi per Kristaps Porzingis) e Clippers (111-95 sui Suns con 24 punti e 11 rimbalzi per Marcus Morris Sr).

