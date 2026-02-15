Gabry Ponte tra i protagonisti della Cerimonia di Chiusura dei Giochi a Verona

MILANO (ITALPRESS) – Il 22 febbraio l’Arena di Verona si accenderà per la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: un grande momento che unirà atlete, atleti e spettatori da tutto il mondo in una festa collettiva. Tra i protagonisti della serata ci sarà Gabry Ponte, icona globale della musica dance ed elettronica, chiamato a trasformare il palcoscenico in un’esperienza di energia condivisa. Con oltre 25 anni di carriera, dischi Multiplatino e nomination ai Grammy, Gabry Ponte è uno dei DJ e producer italiani più influenti e ascoltati a livello globale, con più di 6 miliardi di stream e un palmarès che include 3 dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d’Oro. Con lo storico live del 2025 a San Siro è entrato nell’élite dei DJ capaci di riempire gli stadi. Ora farà ballare l’Arena di Verona. Con la sua musica, Gabry Ponte rappresenta diverse generazioni e, nella grande celebrazione della Cerimonia di Chiusura, i ritmi simbolici del suo repertorio diventeranno parte di un momento di gioia e coinvolgimento collettivo. La sua performance si inserirà perfettamente nel tema della “Beauty in Action”: una bellezza che non è statica, ma in continuo movimento, capace di convertire il suono in emozione.

La Cerimonia, realizzata in collaborazione con la squadra creativa di Filmmaster, sarà molto più di un atto conclusivo: un racconto spettacolare capace di fondere musica, immagini e performance in una visione contemporanea e coinvolgente. Un grande abbraccio collettivo che chiude un capitolo e apre simbolicamente al futuro tramite un linguaggio universale. “L’annuncio di performer di alto livello come Gabry Ponte contribuisce a rafforzare questo invito a seguire un evento che promette di diventare un ricordo indelebile” si legge nella nota. “L’Arena di Verona, con la sua storia e la sua potenza scenica, farà da cornice a una notte destinata a lasciare il segno. Il 22 febbraio non sarà solo la fine dei Giochi: sarà un’esplosione di musica, luci ed emozione, capace di trasformare la chiusura in un momento unico”.

