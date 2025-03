Gabry Ponte all’Eurivision 2025, palinsesto San Marino RTV si arricchisce

SAN MARINO (ITALPRESS) – La partecipazione di Gabry Ponte alle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025 (dopo il successo alla prima edizione del San Marino Song Contest) ha offerto questa mattina l’occasione al direttore generale di San Marino RTV Roberto Sergio e al Segretario di Stato Federico Pedini Amati di tracciare un bilancio del percorso fatto finora e anticipare qualcosa di ciò che verrà.

“Non posso che essere soddisfatto dei risultati e dell’eco mediatico che ha fatto registrare l’evento ma questo è solo l’antipasto rispetto alle prossime portate costituite dal nuovo palinsesto. RTV è una piccola realtà ma dal grande potenziale” afferma il direttore generale di San Marino RTV Roberto Sergio, anticipando che “il palinsesto si arricchisce, nel secondo trimestre, di proposte improntate alla qualità, anche con prodotti in esclusiva”.

E, naturalmente, anche con prodotti targati Rai (che ne detiene il 50% del capitale sociale) come “Un passo dal cielo 6 e 7″, Il paradiso delle signore – daily 3”, “Un posto al sole 10”, i film tv “Io sono Mia” e “Carla” (dedicati rispettivamente a Mia Martini e Carla Fracci). In arrivo anche “Italian Genius”, i documentari di “Dorian: l’Arte non invecchia”, “Italiani fantastici” (2022) e la rassegna “Viaggio in Musica”. Prosegue il sodalizio tra RTV e le grandi firme del giornalismo con “La Casa della Salute” con Luciano Onder e “Il Grande Gioco” con Dario Fabbri. Da segnalare, infine, il ritorno di Paolo Mieli, nella produzione “Modigliani”, in esclusiva su San Marino RTV (dall’11 aprile) e l’arrivo di Alan Friedman con “Washington Files”.

“RTV ha ospitato la serata di Roberto Benigni attraverso l’Eurovisione e questo succederà anche con altri prodotti – riprende Sergio – È una televisione di Stato, non potrà più essere considerata una tv locale. Lo stesso vale per la radio con cui presto saremo su tutto il territorio nazionale con una programmazione di assoluta qualità. Infine ci sono la piattaforma, l’innovazione tecnologica che sta per partire e i nuovi studi che saranno pronti alla fine dell’anno. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo dati”. E ora c’è l’Eurovision Song Contest 2025 al quale, per San Marino, parteciperà Gabry Ponte, vincitore del San Marino Song Contest che, per il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, “è stata un’occasione di visibilità senza eguali. Non ho memoria di alcun evento passato nelle trasmissioni della tv di Stato che abbia avuto questa ricaduta e questi numeri. È passata un’immagine di questo piccolo Stato assolutamente positiva e San Marino lo merita perché siamo cambiati tanti da diversi punti di vista, anche a livello istituzionale, e ci vorremmo presentare al mondo in questa nuova modalità”.

Non solo: “A Basilea ci presentiamo con Gabry Ponte e il suo staff e con tutte le carte in regola per vincere”. Eventualità che, nel caso, porrebbe il problema di organizzare la manifestazione l’anno successivo che, com’è noto, spetta al Paese vincitore: “Siamo abituati a chiedere asilo politico all’Italia – scherza Pedini Amati – Abbiamo mille possibilità da Bolzano a Portopalo, nella vicina Rimini o una struttura creata ad hoc come è successo a Torino. Intanto andiamo a Basilea e vinciamo!”.

Più cauto Roberto Sergio: “Il primo obiettivo è che Gabry sia votato da tutti quelli che possono portarlo alla finale, poi ci preoccuperemo di organizzare il grande evento in caso di vittoria. In ogni caso – aggiunge – stiamo anche già lavorando al regolamento del San Marino Song Contest 2026″.

Il diretto interessato ringrazia per la fiducia e “per questa opportunità. Sono felice e onorato di portare a Basilea i colori della bandiera di San Marino – dice Gabry Ponte – Siamo impegnati notte e giorno a lavorare per creare uno spettacolo perfetto. Sono particolarmente felice perché ho la sensazione che si sia creata una squadra moto forte. Ci stiamo mettendo un sacco di passione, siamo motivati per ottenere il miglior risultato possibile”.

