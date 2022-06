ROMA (ITALPRESS) – “Siamo fermi nella solidarietà verso l’Ucraina e riaffermiamo il nostro costante impegno a sostenere il governo e il popolo ucraino nella loro coraggiosa difesa della sovranità e dell’integrità territoriale del loro paese e nella loro lotta per un futuro pacifico, prospero e democratico. Continueremo a fornire sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico e staremo con l’Ucraina per tutto il tempo necessario”. E’ quanto si legge nelle conclusioni del G7 sull’Ucraina. “Accogliamo con favore la decisione del Consiglio europeo di concedere lo status di paese candidato all’Ucraina e alla Moldavia – prosegue il testo -. Ribadiamo la nostra richiesta che la Russia ponga fine a questa guerra, che cessi immediatamente e incondizionatamente tutte le ostilità e che ritiri le sue truppe e le sue attrezzature militari dall’intero territorio dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale”.

Per il G7 “la Russia ha un’enorme responsabilità per le crescenti minacce alla sicurezza alimentare globale a causa del conflitto. Chiediamo urgentemente alla Russia di cessare, senza condizioni, i suoi attacchi alle infrastrutture agricole e di trasporto e di consentire il libero passaggio del trasporto marittimo agricolo dai porti ucraini nel Mar Nero”.

