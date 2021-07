NAPOLI (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione Univerde e già ministro dell’Ambiente, dal convegno a Napoli “Food for Earth”, side event del G20, lancia l’allarme.

“Questo G20 rischia un clamoroso fallimento – afferma Pecoraro Scanio – Il governo che si autodefinisce ambientalista alla vigilia dell’avvio del G20 clima e Energia rilancia le trivellazioni petrolifere invece di puntare tutto su rinnovabili e stop ai fossili. Hanno ragione i giovani a denunciare una crescente delusione. Si continua con le promesse per il futuro e l’ignavia di un presente senza coraggio e coerenza. La vera transizione ecologica deve scontentare qualcuno o sarà finzione ecologica. Confido in un drastico cambio di rotta. Basta fake Green”. Alla fine del convegno gli attivisti di Kayak Napoli hanno accolto i convegnisti nel mare di Posillipo di fronte allo storico stabilimento Bagno Elena I con le bandiere e le borracce della campagna #mediterraneodaRemare #plasticFree. La presidente del Future Food Institute, Sara Roversi, il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari e l’ambasciatore svizzero presso le sedi Onu di Roma Pio Wennubst hanno ringraziato la fondazione Univerde, il lido e Kayak Napoli per il supporto e l’accoglienza condividendo la campagna a difesa del mare.

