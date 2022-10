TRIESTE (ITALPRESS) – “I progetti elaborati dai ‘Maestri del

lavorò per gli studenti rientrano tra i percorsi promossi dalla

Regione per accompagnare i giovani nella delicata fase di

transizione tra la scuola e l’inserimento lavorativo. Un sistema

in cui una pluralità di attori mettono a disposizione le proprie

competenze per fornire indicazioni utili e che sta producendo

risultati importanti sul nostro territorio: il Friuli Venezia

Giulia, in questi anni, ha visto da un lato aumentare le entrate

nel mondo del lavoro da parte dei giovani tra i 25 e i 34 anni,

dall’altro ridursi notevolmente sia il gap di ingressi tra maschi

e femmine, sia il dato sulla dispersione scolastica”.

E’ quanto affermato oggi a Trieste dall’assessore al Lavoro,

Alessia Rosolen, alla conferenza stampa con cui la Federazione

dei maestri del lavoro del Friuli Venezia Giulia ha presentato le

proposte di orientamento per le scuole secondarie di primo e

secondo grado. Iniziative, organizzate in collaborazione con

l’Associazione nazionale lavoratori anziani (Anla), che si

propongono di curare la crescita personale e

tecnico-professionale dei giovani e che si articolano in diversi

moduli, dedicati allo sviluppo delle competenze trasversali, agli

scenari tecnologici attuali e futuri, alla cultura della

sicurezza e alla tutela della proprietà intellettuale.

“I pregi di questi progetti sono molteplici – ha affermato

Rosolen -. In primo luogo la presenza di soggetti che si

relazionano con i giovani e che testimoniano in prima persona le

loro esperienze; in secondo luogo l’attenzione alla sicurezza in

ambito lavorativo, che anche la Regione sta affrontando con

particolare convinzione prevedendo di attivare il primo master

pluriennale dedicato a questo tema”.

I “Maestri del lavoro” sono nominati dal Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministero del lavoro, per il loro

impegno nella vita professionale. Tra di essi, coloro che hanno

compiuto i 50 anni e si sono distinti per singolari meriti di

perizia, laboriosità e condotta morale vengono insigniti della

“Stella al merito del lavoro”. La federazione nazionale è nata

nel 1954 ed è operativa in Friuli Venezia Giulia attraverso i

consolati di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine.

Tra gli altri, sono intervenuti all’incontro odierno la

professoressa Mavina Pietraforte, in rappresentanza della

Direzione scolastica regionale, il Console regionale dei Maestri

del lavoro, Andrea Peressutti, il rappresentante del consolato di

Trieste, Roberto Gerin e la presidente regionale dell’Anla,

Adriana Maglica.

-foto ufficio stampa Regione Fvg-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com