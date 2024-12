MONFALCONE (ITALPRESS) – “La sfida organizzativa che è stata

raccolta qui al nuovo reparto Cardio-pneumo-diabetologico del San

Polo di Monfalcone è di straordinaria importanza e dovrebbe

diventare un modello per tutti: mettere assieme delle specialità

significa operare in maniera multidisciplinare, allungare la

catena che non si ferma all’ospedale ma continua al territorio e

dare quindi risposte ad un bisogno di salute per la cronicità che

è aumentato nel tempo ed è oggi il punto centrale”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute Riccardo

Riccardi all’inaugurazione del nuovo reparto

cardio-pneumo-diabetologico del Dipartimento specialistico

territoriale dell’ospedale San Polo di Monfalcone, sede

provvisoria che diventerà definitiva nella nuova Casa di Comunità

che nascerà sempre nella stessa area nel 2026.

Riccardi ha ricordato che i bisogni di salute si sono

radicalmente modificati seguendo la curva demografica e ha

rilevato come la situazione attuale sia il risultato di anni di

non decisioni. “Non si è capito che nel tempo quella ‘non

decisionè sarebbe diventata ‘una vera e propria decisionè: qui

oggi troviamo l’allungamento al territorio, l’abbattimento dei

silos e un modello che permette di evitare l’inappropriatezza” ha

spiegato.

L’assessore ha anche evidenziato come modelli organizzativi

adeguati permettono di affrontare il tema della carenza di

personale e quello, altrettanto centrale, della casistica e del

raggiungimento degli standard di sicurezza.

“La Regione ha una visione estremamente lucida dell’obiettivo:

non prendere decisioni ora significa non garantire in futuro la

risposta a bisogni di salute crescenti” ha ricordato Riccardi.

A Monfalcone, con la riconfigurazione degli spazi ambulatoriali,

è stato realizzato, attraverso una struttura integrata

multidisciplinare, un Dipartimento più completo e meglio

strutturato. Il reparto ambulatoriale nasce nell’area fino ad

oggi occupata dalla Pneumologia territoriale ed è il primo nucleo

di integrazione “fisica” della SC Patologie Cardiovascolari,

della SC Patologie Respiratorie e della SC Patologie Diabetiche,

in collaborazione anche con la Nefrologia e Dialisi isontina.

La strategia proposta è quella che ai problemi di salute del

paziente cronico complesso ambulatoriale non si risponde con

prestazioni (visite o esami) e liste di attesa, ma con la presa

in carico multidisciplinare e multiprofessionale e percorsi

dedicati e personalizzati sui bisogni del paziente, in una

visione globale dei problemi e non frammentata per singole

malattie.

Realizzato grazie ad un contributo regionale di 625.000 euro,

l’intervento ha interessato due specifiche aree ospedaliere

ubicate al 2. piano del Corpo “A” ed ha permesso la creazione

degli spazi che si sviluppano ora su una superficie complessiva

di 550 mq, sufficiente ad accogliere il numero di ambulatori

necessari, comprensivi di quelli destinati ai colloqui in

telemedicina, completi di tutte le apparecchiature di indagine

quali ECG, ECO, Ecocardio, test da sforzo, ecc.. Questi

ambulatori verranno integrati con una palestra per riabilitazione

pneumologica, locali per segreteria, sala riunioni, deposito

barelle, cucinino e depositi per materiale corrente. Il risultato

architettonico, coordinato dall’Ufficio Tecnico isontino

dell’ASUGI, pur attento ai costi, è stato corredato da una mostra

fotografica di foto storiche a cura del Consorzio Culturale del

Monfalconese.

Nel reparto gravitano 8 medici specialisti e una decina tra

personale infermieristico e fisioterapisti.

Come confermato oggi, alla presenza tra gli altri del direttore

generale di Asugi Antonio Poggiana, l’inaugurazione precede

l’apertura – entro il 2026 – di altri due centri

multidisciplinari dove il Dipartimento eserciterà la sua attività

(Trieste e Gorizia).

All’inaugurazione sono intervenuti tra gli altri il direttore

della SC Patologie Cardiovascolari Andrea Di Lenarda, che ha

tagliato il nastro assieme ai colleghi Roberto Trevisan, Riccardo

Candido, Manuela Bosco.

– Foto: ufficio stampa Fvg –

(ITALPRESS).