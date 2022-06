TRIESTE (ITALPRESS) – La scelta di una multinazionale come British american tobacco Italia di insediarsi nella nostra regione realizzandovi il proprio hub europeo è un segnale molto positivo per il territorio, perchè la presenza di una realtà di tali dimensioni sicuramente farà da volano per ulteriori investimenti. Quanto sta avvenendo nell’area giuliana è la prova della capacità del Friuli Venezia Giulia di dare risposte alle necessità delle imprese sia sotto il profilo infrastrutturale, come dimostra la velocità del cantiere in corso a San Dorligo della Valle, sia della capacità di innovare e fornire personale qualificato. E’ questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla cerimonia di posa il tetto di “A Better Tomorrow” Innovation Hub, il nuovo centro di produzione e innovazione globale di Bat Italia, realizzato dall’azienda in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, la società di infrastrutture Interporto Trieste e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il supporto di Friulia. Bat Italia prevede per la struttura giuliana un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con una ricaduta stimata di 2.700 nuovi posti di lavoro. L’attività dello stabilimento dovrebbe iniziare a settembre. Il progetto è stato annunciato a settembre 2021, l’opera è stata avviata a gennaio e in autunno di quest’anno l’impianto diverrà produttivo: un risultato del quale il Friuli Venezia Giulia deve essere orgoglioso e che conferma la competitività del nostro territorio. Il complesso di 20mila metri quadrati, realizzato con attenzione alla sostenibilità ambientale, sarà composto da due edifici principali e ospiterà fino a 12 linee di produzione multi-categoria. Il primo edificio, di 11.400 metri quadrati, ospiterà linee di produzione multi-categoria, insieme a laboratori di qualità e strutture di produzione; inoltre comprenderà anche uffici all’avanguardia, progettati e costruiti secondo i più alti standard internazionali.

– Foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

