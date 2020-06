TRIESTE (ITALPRESS) – L’assemblea degli azionisti di Friulia, che si è riunita a Trieste alla presenza dell’assessore alle

Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, ha

approvato il bilancio della finanziaria regionale al 31 dicembre

2020.

Si tratta di un bilancio di transizione che considera un periodo

ridotto di sei mesi (dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019), a

seguito della delibera dell’assemblea dello scorso dicembre che

ha modificato la data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30

giugno al 31 dicembre di ciascun anno, allineandola a quella del

bilancio regionale.

L’assessore ha sottolineato come “pur essendo un bilancio

infra-annuale di raccordo, l’esercizio semestrale ha registrato

un risultato positivo per quasi 156mila euro, riconducibile per

73mila euro alla gestione del patrimonio riferibile alle azioni

ordinarie e per 83mila euro alle azioni correlate, con un impegno

incisivo verso le Pmi regionali secondo l’indirizzo impresso

dagli obiettivi economici della giunta Fedriga”.

Zilli ha poi evidenziato che “Friulia ha lo scopo di concorrere,

nel quadro di una politica di programmazione regionale, a

promuovere lo sviluppo economico della regione, agendo in qualità

di finanziaria di investimento e di capogruppo dell’operazione

holding. Proprio in merito al ruolo di holding di partecipazioni

svolto da Friulia, va evidenziato come il profilo del gruppo si

sia arricchito con una nuova partecipazione nella collegata

strategica Servizi e Finanza FVG Srl (con il 24,51%), acquisita

da Friulia per ampliare l’attività al settore del microcredito

secondo le linee del Piano industriale”.

L’esercizio appena concluso ha visto Friulia impiegare oltre 18

milioni di euro di investimenti in 12 operazioni che hanno

coinvolto diverse realtà del tessuto economico del Friuli Venezia

Giulia. In totale sono stati deliberati circa 29 milioni di euro

in 11 ulteriori operazioni, che saranno ancora più decisivi per

sostenere il rilancio dell’economia nell’attuale momento di crisi

legata al rallentamento delle attività per Covid-19.

Confermando la tradizione di risultati positivi, anche in questo

semestre Friulia consegue un utile netto di 156 mila euro e, al

31 dicembre 2019, vanta interventi per un valore complessivo di

173 milioni di euro (+7% rispetto a giugno 2019) in 94 aziende

partecipate (80% Pmi) rappresentative di 7.300 dipendenti e il

cui fatturato aggregato è pari a circa 2 miliardi di euro. Si

tratta di numeri rilevanti che corrispondono a circa il 7,0% del

fatturato e a circa il 6,5% dei dipendenti delle società di

capitali con sede in Friuli Venezia Giulia.

