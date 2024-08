MONFALCONE (ITALPRESS) – “Accompagnare le persone a vivere nel

migliore dei modi gli ultimi momenti della loro vita è un

percorso e un lavoro che richiede profondo coraggio. Oggi siamo

qui per rivolgere un enorme grazie ai medici, ai volontari, alle

associazioni che ogni giorno mettono qualcosa in più per

affrontare questi momenti e garantire un servizio fondamentale

per le persone, le famiglie, la comunità”.

Così è intervenuto l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano

Callari alla cerimonia di consegna da parte dell’Associazione

Solidarietà è Vita di un’auto donata all’Asugi per svolgere il

servizio domiciliare di cure palliative. L’evento si è tenuto nel

municipio di Monfalcone e nell’antistante piazza Repubblica, dove

è stata consegnata l’automobile intitolata alla memoria di

Alessandra Calligaris, commerciante monfalconese già componente

dell’associazione. Al marito, Andrea Clemente, che ha contribuito

all’acquisto dell’auto è stata consegnata una targa

commemorativa.

“Sono orgoglioso di far parte di questa comunità che con la rete

del terzo settore garantisce una solidarietà e una coesione

straordinarie. Nessuna istituzione, sia la Regione o il Comune o

l’Azienda sanitaria, per quanto virtuosa ed efficiente

riuscirebbe a colmare l’esigenza di dignità dei malati terminali

senza la solidarietà di associazioni come Solidarietà è Vita e

senza i tanti volontari e medici appassionati del proprio lavoro

e vicini alle persone”, ha concluso Callari.

Alla cerimonia hanno preso parte anche i vertici

dell’Amministrazione comunale di Monfalcone, la dottoressa Marta

Calligaris direttrice del servizio cure palliative dell’area

isontina e dell’hospice di Monfalcone ed il presidente

dell’associazione Solidarietà è Vita, Stefano Ambrosini.

Con la consegna odierna il numero delle auto a disposizione del

servizio cure palliative sale a quattro.

– Foto: ufficio stampa Fvg –

(ITALPRESS).