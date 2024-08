GORIZIA (ITALPRESS) – “Contiamo che entro la fine della primavera

2025 tutta la zona verde del Parco Basaglia sarà accessibile al

pubblico: inizieremo a settembre le opere di debombing che sono

propedeutiche all’agibilità perchè ci aspettiamo di trovare

ordigni bellici da bonificare e poi ci dedicheremo a tutto il

resto, anche a tutte le aree hanno ospitato i malati. L’ex ‘città

dei mattì, che è anche stata un’area di sofferenza, vogliamo

diventi un’area di nuovo sviluppo per Gorizia”.

Lo ha affermato l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano

Callari al termine dell’incontro con il sindaco di Gorizia

Rodolfo Ziberna e gli assessori alla Capitale europea della

cultura Patrizia Artico, al Welfare Silvana Romano e ai Lavori

pubblici Sarah Filisetti sul progetto di riqualificazione a fini

turistici del Parco Basaglia anche in vista di Gorizia/Nova

Gorica 2025.

“Oggi abbiamo cominciato operativamente progettualità su cui si

sta ragionando in realtà da molti anni e nel frattempo il parco

ha vissuto momenti di degrado: vogliamo recuperare una storia e

un patrimonio importante per tutta la nazione perchè lì è nata la

riforma Basaglia”, ha aggiunto Callari.

Situato nel quartiere di San Rocco, il Parco confina da un lato

direttamente con l’odierna Slovenia e si inserisce all’interno

del sistema dei parchi urbani del Comune di Gorizia, nel quale il

Parco Basaglia assume un ruolo di grande importanza. E’ il quinto

parco per dimensione della città e, se non si considerano gli

ampi parchi lungo il fiume Isonzo, in area strettamente urbana è

secondo solo al Parco urbano del Castello. Storicamente, è stato

sede del manicomio aperto nel 1911 sotto l’Impero Asburgico, poi

Ospedale psichiatrico provinciale attivo dal 1933 e poi, con

l’arrivo di Franco Basaglia nel 1961, teatro del percorso

riformista che ha cambiato per sempre l’approccio alla persona e

alla malattia mentale.

“Di certo è un’area da valorizzare in chiave turistica – ha

notato Callari -, ma oltre a questo è la città stessa ad aver

bisogno di quel grande polmone verde che si allarga anche alla

Slovenia: pensiamo possa dare anche ai nostri giovani delle nuove

opportunità”.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la comune volontà di

valorizzazione del Parco Basaglia proprio per le sue

caratteristiche naturali, architettoniche e di memoria e per la

sua collocazione strategica in prossimità del confine, per

riconsegnarlo alla fruibilità dei cittadini nella sua nuova veste

di Parco aggregativo transfrontaliero.

L’obiettivo comunicato dall’Amministrazione municipale goriziana

alla Regione è quello di avviare un progetto di valorizzazione

turistica dell’ex complesso manicomiale a partire da un percorso

esterno che consenta al visitatore di conoscere la storia della

struttura e della rivoluzione basagliana senza la necessità di

guide.

In prospettiva, l’idea è quella di recuperare gli storici edifici

oggi inagibili sempre in chiave turistica, pur mantenendo le

attuali funzioni sociosanitarie in capo ad Asugi.

Dal 2017 la Giunta regionale aveva ritenuto di procedere alla

definizione e attuazione di un Piano generale di intervento per

la rigenerazione urbana in chiave storico/culturale; nel 2018 è

stato siglato un primo Protocollo di intesa tra la Regione,

l’ERPaC e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa

Friulana-Isontina”. Tra le parti sottoscrittici è stata condivisa

l’opportunità di procedere ad interventi di recupero e di

valorizzazione attraverso la sistemazione e la ristrutturazione

degli edifici, il recupero della storia dell’ex Ospedale

Psichiatrico Provinciale, con particolare riferimento alla

valorizzazione dell’archivio storico, la gestione di un “punto

informativo” rivolto ai visitatori e l’organizzazione di eventi

conoscitivi.

L’ERPaC, in virtù del Protocollo sottoscritto, ha elaborato il

Master Plan dell’intervento complessivo e la progettazione

esecutiva per il recupero e la sistemazione del Parco, le cui

aree interessate sono anche di proprietà dell’Asugi e del Comune

di Gorizia. Grazie alla progettazione del Master Plan, si è

approfondita la conoscenza dell’articolato assetto proprietario

degli immobili ricompresi nell’ambito del Parco, e si è valutata

l’opportunità di razionalizzare il sistema urbano di cui fa parte

il compendio.

Nel 2022 è stato siglato un secondo protocollo di intesa che

sostituisce, integrandolo e rettificandolo, il Protocollo

precedente. Tra i firmatari, oltre alla Regione, l’ERPaC e

all’Asugi, è stato coinvolto alche il comune di Gorizia.

L’ERPaC, impegnato in altre opere strategiche alla valorizzazione

del patrimonio in vista degli eventi di GO!2025 finanziate anche

con fondi Pnrr, a maggio di quest’anno ha richiesto l’intervento

diretto della Regione per lo svolgimento della procedura di gara

e per la realizzazione delle opere e pertanto la Direzione

centrale patrimonio demanio servizi generali e sistemi

informativi sta svolgendo ora il ruolo di stazione appaltante.

