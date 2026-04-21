ROMA (ITALPRESS) – Dalle mense scolastiche alle corsie dei supermercati, fino alle auto parcheggiate e agli spazi pubblici: è questo lo scenario entro cui la Polizia di Stato ha messo a segno, negli ultimi giorni, 10 arresti per reati predatori consumati in diversi quadranti della Capitale.

In zona Prenestino, la sequenza si è articolata attorno ad un vero e proprio “raid” ai danni di istituti scolastici. Due uomini si sono introdotti all’interno di una scuola, mentre la complice è rimasta all’esterno con funzione di “palo”. L’azione si è tradotta in un prelievo rapido ma fruttuoso di generi alimentari dalla mensa, interrotto però all’uscita dal complesso degli agenti del V Distretto Prenestino, intervenuti a seguito della segnalazione all’ 1 1 2 (N.U.E.). Il controllo ha restituito zaini e borsoni colmi di refurtiva. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i tre si sarebbero resi responsabili di un analogo episodio ai danni di un altro istituto. Per tutti è scattato l’arresto per furto aggravato in concorso. Uno dei complici è stato altresì denunciato per il possesso di arnesi da scasso, nonché per violazione del divieto di dimora nel Comune di Roma da cui era gravato dallo scorso gennaio. Sempre nello stesso quadrante, la dinamica si è spostata su un’autovettura in sosta, trasformata in bersaglio di un furto consumato con accesso rapido e sottrazione di una borsa contenente carte di credito ed auricolari.

Il tracciamento di questi ultimi ha condotto la vittima fino ad una sala slot, dove si è sviluppata una breve ma violenta escalation: alla richiesta di restituzione, il ladro ha reagito aggredendo il padre della vittima, per poi tentare la fuga. La scena, però, è stata interrotta dall’intervento di una pattuglia delle Volanti. L’uomo, già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per il reato di rapina, è stato arrestato per il medesimo reato. Il “copione” del finto cliente si è invece materializzato lungo via Prenestina, dove un cinquantaduenne romano ha messo a segno due furti in rapida successione all’interno di supermercati. Nel primo episodio ha occultato confezioni di tonno negli indumenti, minacciando poi i dipendenti intervenuti con una tenaglia per garantirsi la fuga. Dopo essere riuscito ad allontanarsi con parte della refurtiva, ha tentato un secondo colpo a pochi minuti di distanza, interrotto però dall’arrivo degli agenti delle Volanti, che lo hanno bloccato e arrestato per rapina. Passando al centro storico, nel solco dei furti ai danni di autovetture in sosta, sul Lungotevere Raffaello Sanzio, la scena si è sviluppata attorno ad un veicolo preso di mira con violenza: calci e pugni sferrati contro il finestrino nel tentativo di infrangerlo. L’intervento degli agenti del I Distretto Trevi ha interrotto l’azione, non prima che l’uomo danneggiasse lo specchietto del veicolo.

Bloccato con difficoltà, anche a causa del suo atteggiamento aggressivo, è stato trovato in possesso di uno smartphone ritenuto provento di furto e di un coltello. Per il quarantacinquenne tunisino sono scattate le manette per una pluralità di reati, tra cui furto aggravato, danneggiamento, violenza o minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Altri tre furti e una rapina, messi a segno da 4 persone, sono stati poi neutralizzati, sempre nel contesto di strade, stazioni metropolitane e strutture ricettive e sanitarie, nei quartieri Ostiense, Mostacciano, Pietralata e San Paolo.

– Foto Polizia di Stato –

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