MILANO (ITALPRESS) – Dopo una prima edizione che ha confermato quanto l’urban camping sia un format che piace ai giovani in occasione dei principali eventi internazionali, l’Istituto Europeo di Design torna con The Glitch Camp, il primo campeggio urbano gratuito per gli studenti di tutto il mondo a Milano durante la Design Week. Ad aprile 2024, The Glitch Camp ha registrato 300 studenti provenienti da 19 università straniere e da 31 paesi di origine differenti: l’esperienza dello scorso anno ha restituito l’importanza di rendere Milano una città più accessibile a quanti più giovani possibili nella settimana in cui si svolge il Salone del Mobile. Su questa base si è progettata la nuova edizione di The Glitch Camp che raddoppia il numero dei posti a disposizione – ospitando gratuitamente fino a 500 studenti e studentesse universitari – sempre negli spazi del Centro Sportivo – “Enrico Cappelli” gestito da Milanosport SSD S.p.A. Grazie alla partnership con BASE Milano, inoltre, The Glitch Camp accoglierà giovani designer anche sulla terrazza del Centro Culturale in Via Tortona, dove si terrà la quinta edizione di We Will Design, la Design Week a BASE. Per candidarsi alla seconda edizione di The Glitch Camp, IED ha aperto una nuova call rivolta alle scuole di design di tutto il mondo per accogliere studenti e studentesse fra i 18 e i 30 anni. E’ possibile iscriversi fino al 31 marzo 2025 – e fino ad esaurimento posti – compilando il modulo di iscrizione sul sito IED. “The Glitch Camp è nato lo scorso anno con l’obiettivo di rendere evidente che la scuola non si fa esponendo i propri progetti, ma accogliendo i giovani, proponendo una soluzione a fronte della reale necessità di accoglienza sostenibile. Sembrava quasi una provocazione allestire un campeggio durante la Milano Design Week e invece i numeri che abbiamo registrato sono stati la conferma di un format necessario e riuscito – dichiara Riccardo Balbo, Direttore Accademico Gruppo IED. Quest’anno The Glitch Camp torna, con un’edizione che mantiene e potenzia il campeggio gratuito per gli studenti di tutto il mondo che applicheranno alla nostra call e si apre come community internazionale: abbiamo creato sinergie e scambi con gli altri soggetti culturali che in Città contribuiscono a creare un sistema di accoglienza sostenibile e innovativo durante la settimana del Design”. “Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di The Glitch Camp anche per l’edizione 2025, che sarà nuovamente ospitato in uno dei centri sportivi di Milanosport. Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per cinquecento giovani studenti e professionisti provenienti da tutto il mondo, offrendo loro la possibilità di soggiornare gratuitamente a Milano durante il Salone del Mobile. The Glitch Camp è sempre più un punto di riferimento per le nuove generazioni, proponendo una soluzione innovativa e sostenibile per rendere la città più accessibile e inclusiva, favorendo al tempo stesso l’incontro, lo scambio culturale e la condivisione di idee” dichiara Martina Riva, Assessora allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano. “Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con IED per The Glitch Camp, un progetto che valorizza l’incontro tra giovani, cultura e sport all’interno degli spazi di Milanosport – dichiara Lorenzo Lamperti, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Milanosport SSD S.p.A. Il nostro obiettivo è rendere sempre più accessibili le strutture sportive della città, aprendole a iniziative innovative che promuovano inclusione, sostenibilità e socialità. Il Centro Sportivo ‘Enrico Cappellì diventa così un punto di riferimento non solo per lo sport, ma anche per esperienze di condivisione internazionale durante la Design Week”. Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Milanosport nel grande campo da calcio del Centro Sportivo – “Enrico Cappelli” di Milanosport SSD S.p.A. sarà allestito il campeggio: in queste settimane di preparazione alla Design Week, un team multidisciplinare di studenti IED dei Bienni specialistici (DASL) in Product Design, Visual Communication e Interior Design sono al lavoro per progettare tutte le aree comuni con l’obiettivo di trasformare un campo sportivo in un luogo di ospitalità e permanenza temporanea. Uno spazio dove sarà possibile includere e ospitare anche le attività, dai workshop, alla redazione di un giornale che sarà distribuito quotidianamente. La struttura del Centro Sportivo permetterà invece agli ospiti di poter fruire dei servizi e degli spazi condivisi. I glitcher usufruiranno di un camp equipaggiato da tende Ferrino specifiche per attività outdoor, come trekking e camping. Ogni tenda sarà arricchita da un set di prodotti IKEA, pensato per garantire un riposo confortevole e permettere di affrontare al meglio le intense giornate di visita del Fuorisalone. Quest’anno gli spazi comuni all’aperto e al coperto, destinati ai momenti di vita quotidiana del campeggio all’insegna della condivisione e del divertimento, saranno progettati e realizzati dagli studenti IED dei Bienni specialistici con il supporto degli esperti IKEA, con un’attenzione particolare all’uso di arredi second-hand, in linea con l’impegno verso la sostenibilità e l’economia circolare del brand. 