Funzionario della Digos ferito a una manifestazione di anarchici pro-Cospito, un arresto

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura, nei confronti di un cittadino italiano indagato in ordine ai reati di “detenzione di materiale con finalità di terrorismo”, “lesioni aggravate e permanenti al viso” e “violenza e resistenza aggravata a pubblico Ufficiale”.

La misura restrittiva, si legge in una nota, è stata emessa a conclusione di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura Capitolina e condotta dalla Digos della Questura di Roma, a seguito del ferimento al volto del Vice Dirigente della Digos di Roma, avvenuto nel corso di una manifestazione anarchica svoltasi nella Capitale lo scorso 18 aprile, durante la quale si sono registrati momenti di tensione.

I successivi approfondimenti investigativi, al termine della perquisizione a carico dell’indagato, hanno consentito “di acquisire elementi che hanno evidenziato la presenza, nei dispositivi elettronici a lui in uso, di materiale contenente istruzioni sulla preparazione di ordigni e/o comunque relativo a tecniche per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari”.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).