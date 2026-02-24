Fumarola “Per far crescere i salari bisogna rinnovare tutti i contratti pubblici e privati”

ROMA (ITALPRESS) – “Per far crescere i salari bisogna rinnovare tutti i contratti pubblici e privati. Soprattutto bisogna incidere dove le persone ci sono, per questo parliamo di una contrattazione di secondo livello territoriale, aziendale, di filiera, a seconda della particolarità dei siti produttivi. Non in tutti i luoghi di lavoro si può fare un accordo di secondo livello, per cui proponiamo un ventaglio di possibilità”. Lo ha detto la segretaria generale CISL, Daniela Fumarola, presente al convegno organizzato da Filca Cisl e Fit Cisl a Roma. “Contrattazione di secondo livello significa rispondere alle esigenze più immediate delle persone che lavorano in quei siti produttivi. Quindi come “una contrattazione sartoriale. Così come noi la definiamo. È la chiave di volta per aumentare i salari, per garantire e aumentare tutele e sicurezza”. Inoltre, ha affermato, “per avere un’attenzione particolare per le persone che lavorano, ma anche per l’impresa. Laddove la contrattazione è più appropriata, cresce l’impresa e cresce il lavoro”.

Sui dazi: “Auspichiamo che si faccia un po’ di chiarezza e che sia definitiva. Perché questa incertezza non fa bene all’economia, alle imprese e ai lavoratori”. La segretaria, presente al convegno “Muoviamo il Paese e Costruiamo il Futuro; le sinergie vincenti”, organizzato da FILCA – CISL e FIT – CISL all’Hotel Quirinale, ha aggiunto: “C’è stato un accordo fatto con l’Unione Europea. Noi auspichiamo che quell’accordo venga recuperato, ma abbiamo sempre detto che accanto a questo bisogna individuare nuovi mercati e nuovi sbocchi commerciali. Il Mercosur, per esempio, è una di queste grandi occasioni che noi dobbiamo assolutamente valorizzare”.

