Fumarola “Netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di taglio degli organici della scuola”

ROMA (ITALPRESS) – “La CISL esprime una netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di taglio degli organici della scuola e ne chiede il ritiro. Di fronte al disagio delle nuove generazioni, alle povertà educative e alle crescenti difficoltà del lavoro scolastico, servono investimenti e personale, a partire da docenti e ATA e non certamente tagli”. E’ quanto sottolinea la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola in una nota. “L’istruzione è una priorità strategica per il Paese: ridurne le risorse significa indebolire i diritti dei giovani, la coesione sociale e le prospettive di sviluppo. Il Governo apra subito un confronto. La disponibilità della CISL al dialogo richiede risposte concrete: se i tagli saranno confermati, sosterremo tutte le necessarie iniziative di mobilitazione della categoria”, aggiunge la Cisl nella nota.

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