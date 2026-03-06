Fumarola “Chiesto incontro al governo per trovare soluzioni sul tema energia”

ROMA (ITALPRESS) - "Il tema energia ricade anche sulle persone. Sicuramente ha una ricaduta negativa sulle imprese, ma il cittadino, il lavoratore, paga per ben tre volte il costo dell'energia che è aumentato.". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, a margine di un'iniziativa della Fisascat Cisl. "Non posiamo permettere assolutamente che questa ulteriore crisi possa danneggiare la ripresa che vogliamo che ci sia e che continui ad esserci. Auspichiamo, quindi, questa convocazione per ragionare insieme sui possibili rimedi e sulle vie d'uscita per garantire imprese e lavoro", ha aggiunto.